/Происшествия/
В Краснодаре из-за драки сел направлявшийся в Турцию самолет
В краснодарском аэропорту совершил посадку самолет Москва — Мугла (Бодрум)
По предварительным данным, ночью на борту чартерного рейса произошла драка. Один из пассажиров до вылета выпил на подлете к Краснодару устроил потасовку с соседями. Бортпроводники не смогли успокоить мужчину и командир прервал полет.
Зачинщика драки сняли с борта краснодарские полицейские. Потом лайнер продолжил полет на турецкий курорт.
Источник: Юга.ру
Категория: Новости / Происшествия