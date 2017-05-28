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В Краснодаре из-за драки сел направлявшийся в Турцию самолет

В краснодарском аэропорту совершил посадку самолет Москва — Мугла (Бодрум)

По предварительным данным, ночью на борту чартерного рейса произошла драка. Один из пассажиров до вылета выпил на подлете к Краснодару устроил потасовку с соседями. Бортпроводники не смогли успокоить мужчину и командир прервал полет.

Зачинщика драки сняли с борта краснодарские полицейские. Потом лайнер продолжил полет на турецкий курорт.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Происшествия

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