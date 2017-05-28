На праймериз в Анапе режут шины и обливают зелёнкой

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Проколотые шины, обливание зеленкой и настоящие потасовки. Если раньше анапские казаки могли позволить себе такое только в отношении Алексея Навального и других оппозиционеров, то сегодня они применили накатанные технологии к праймериз «Единой России». Сообщил "Голос Кубани"

Ранее возглавлявший районное казачье общество Анапы Владимир Верстунин (сегодня депутат Заксобрания от партии власти), справедливо ожидая проигрыш в ходе праймериз, использует провокации и «черные технологии» против «своих».

Сегодня, 28 мая, сторонники действующего депутата Заксобрания Владимира Верстунина, ранее возглавлявшего казачье общество Анапы, устроили провокации в ходе внутрипартийного голосования «Единой России» по выдвижению кандидатов на сентябрьские выборы в новый созыв краевого парламента.

Как сообщают «Голосу Кубани» очевидцы, лица в казачьей форме, накануне вечером автобусами приехавшие в Анапу из разных районов Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья, с утра ходят по участкам, где проводится праймериз и прокалывают шины машинам, на которых приехали представители фаворита внутрипартийного голосования – действующего мэра Анапы Сергея Сергеева.

В доме культуры «Алексеевский» в Анапе казаки облили человека зеленкой, плеснув жидкость в лицо – на место вызвана «скорая помощь», поврежден глаз наблюдателя на праймериз.

Также зеленкой облили сторонника Сергеева на участке по улице Крымской.

— Мне порезали шины, сейчас даю показания полицейским, — рассказал «Голосу Кубани» один из пострадавших Павел Дворцов. Также заявления в полицию поданы от облитых зеленкой.

По словам анапчан, казаки ходят по улицам и кричат: «Верстунин все равно выиграет».

Как сообщалось ранее, депутат ЗСК Владимир Верстунин («Единая Россия»), дважды избиравшийся в кубанский парламент от Анапы, пользуется в городе-курорте сомнительной славой.

В частности, его связывают с недавно осужденным за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств заместителем атамана Анапы Николаем Нестеренко, в прошлом году участвовавшего в нападении на Алексея Навального и сотрудников ФБК в аэропорту Анапы.

«Мандат депутатский использует только в своих корыстных целях и своего предприятия ООО «Меркурий». Строя микрорайон «Солнечный» Верстунин затопил своими фекалиями весь поселок. Летом тонем, фекалии попадают в Витязевский лиман, а затем в море. Прокуратурой была проведена проверка ООО «Меркурий», где были выявлены нарушения по захвату муниципальной земли по ул. Светлой п. Витязево. Депутатский мандат опять спас господина Верстунина - он отделался незначительным штрафом. Верстунин решил «прихватизировать» улицу Светлую п. Витязево и ему это удалось в 2006 году. ООО «Меркурий» возглавляемое господином Верстуниным, через краевой Арбитражный суд отсудил у администрации г-к. Анапа в лице Витязевского округа улицу Светлую ведущую к морю и аквапарку, оставив тем самым жителей без почтовых адресов. Этот факт говорит, что он наплевательски относится к своим избирателям и жителям своего села. Депутат Верстунин снес улицу и построил торговые павильоны» — говорится в обращении жителей поселка Витязево, направленном властям еще накануне выборов 2012 года.

Накануне праймериз Верстунин и ряд других действующих депутатов, ожидаемо понимая, что может проиграть, обратился к секретарю генсовета «Единой России» Сергею Неверову, заявив о давлении в ходе предварительного голосования. В комментарии «Коммерсанту» Неверов подчеркнул: с помощью подобных обращений теряющие авторитет в округах кандидаты пытаются себя обезопасить.

В сентябре 2017 года состоятся выборы в Законодательное собрание, кандидаты от «Единой России» проходят через процедуру праймериз. На нее зарегистрировались 220 человек, в том числе действующие депутаты, вице-губернаторы и главы муниципалитетов. По одномандатным округам выдвинуто от одного (Сочи) до двенадцати претендентов (Карасунский округ Краснодара).

Источник: "Голос Кубани"