В Петербурге стоматолог удалил пациентке 22 здоровых зуба
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении врача-стоматолога, подозреваемой в мошенничестве.
Следственнымиторганами возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней врача-стоматолога и учредителя одной из коммерческих структур по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году подозреваемая ввела в заблуждение 43-летнюю женщину относительно объема оказания стоматологических услуг, в результате чего удалила последней 22 здоровых зуба, установив «мосты», не надлежащего качества, получив от потерпевшей более 843 тысяч рублей.
В настоящее время проводится проверка имеющейся информации о совершении злоумышленницей ряда аналогичных преступлений.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
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