На Кубани противоградовая ракета упала на жилой дом

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В Отрадненском районе Краснодарского края ракета противоградовой установки угодила в дом, хозяин которого получил ожоги.

Инцидент произошел 28 мая в станице Попутной.

«Ракета, выпущенная противоградовой службой, по неустановленной пока причине, упала на территорию частного домовладения. Находившийся в помещении летней кухни мужчина получил травмы и ожоги», — цитирует «Интерфакс» сообщение краевой прокуратуры.

Ведомство проводит по факту произошедшего проверку. По предварительным данным, ракету выпустил отряд противоградовой защиты, который базируется в окрестностях станицы. Там проводились стрельбы по грозовому облаку, двигавшемуся на Кубань из Карачаево-Черкесии.

Источник: Юга.ру