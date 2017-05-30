Двое краснодарцев выплатят штраф за рекламу наркотических средств

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Полицейские задержали правонарушителей, когда те наносили на стены зданий в городе Армавире адреса сайтов, посредством которых якобы можно приобрести наркотики.

На одной из улиц Армавира сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые краской наносили на стены зданий адреса сайтов посредством которых якобы можно приобрести наркотики.

Для дальнейшего разбирательства приезжих из г. Краснодара задержали и доставили в отделение полиции. В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у задержанных трафареты и штампы для нанесения надписей.

В отношении краснодарцев в возрасте 20 и 19 лет сотрудники полиции составили административные протоколы по части 1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Материалы были переданы в мировой суд города Армавира, по решению которого подозреваемым назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю