В Сочи сотрудники полиции поймали школьников укладывавших на рельсы посторонние предметы

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В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступил телефонный звонок от дежурной по станции Сочи о том, что на перегоне «Сочи - Мацеста» 5 несовершеннолетних, накладывают посторонние предметы на рельсы.

В указанное место незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Школьники были изъяты из зоны повышенной опасности и доставлены в подразделения.

Сотрудники транспортной полиции Сочи провели с 11-летними нарушителями профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, а также разъяснили об ответственности за нарушение российского законодательства.

В дальнейшем друзья будут поставлены на внутрешкольный учет и занесены правоохранителями в список лиц опасной категории среди несовершеннолетних, склонных к совершению транспортных правонарушений.

В ближайшее время школьникам вместе с их родителями предстоит поход на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Сочи.

Источник: Пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте