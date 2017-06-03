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В Лабинском районе водитель погиб после столкновения с забором
В станице Зассовской Лабинского района 3 июня произошла авария, в результате которой погиб водитель.
Авария произошла в 7:30 на улице Лабинской. По предварительным данным, 23-летний водитель Hyundai Porter не справился с управлением, съехал в дороги и врезался в препятствие. От полученных травм молодой человек скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Источник: Юга.ру
Категория: Новости / Происшествия