В Сочи мужчину оштрафовали за распространение разрешенной книги

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Хостинский районный суд Сочи 31 мая оштрафовал местного жителя за распространение книги, не входящей в список запрещённых экстремистских материалов.

Сергей Балданов из Сочи признан виновным в распространении незапрещенной книги, которую дал почитать любительнице борьбы с "сектами".

31 мая 2017 года Хостинский районный суд Сочи оштрафовал местного жителя, последователя китайской духовной практики "Фалуньгун" Сергея Балданова по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) на три тысячи рублей и конфисковал у него книгу Ли Хунчжи "Фалунь Дафа".

1 марта 2017 года, сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия в парке им. Фрунзе в Сочи и изъяли у некой А.Б.Кондратенко книгу "Фалунь Дафа". Кондратенко показала, что получила ее у Балданова. Как объяснил сам Балданов, он регулярно выполнял в парке упражнения и рассказывал о "Фалуньгун" всем желающим, руководствуясь при этом различной литературой, включая и книгу "Фалунь Дафа". Эту книгу он передал для ознакомления и некой Арине. Сотрудники ФСБ составили в отношении Балданова протокол, материалы были переданы в суд.

Суд признал Балданова виновным в распространении экстремистской литературы на том основании, что он распространял книгу Ли Хунчжи, автора запрещенного трактата "Чжуань Фалунь". При этом, суд не ставил вопрос об идентичности изданий "Фалунь Дафа" и "Чжуань Фалунь" и, таким образом, Балданов вопреки закону был оштрафован за распространение незапрещенной книги. Отметим также, что это распространение нельзя назвать массовым, поскольку Балданов дал Кондратенко один собственный экземпляр. Стоит обратить внимание и на то, что Арина Кондратенко ранее была свидетелем по скандальному делу пастора общины евангелистов-пятидесятников Алексея Колясникова, которого оштрафовали по ч. 2 ст. 20.2 КОАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) за чтение Библии в кафе. Напомним, дело рассматривалось в том же Хостинском районном суде, теперь его решение пастор оспаривает в ЕСПЧ. Кондратенко тогда признала, что специально пришла в кафе: якобы, чтобы убедиться, что пятидесятники – не секта.

Трактат основателя движения "Фалуньгун" Ли Хунчжи "Чжуань Фалунь" был запрещен в 2011 году Первомайским районным судом Краснодарского края, так как в нем пропагандируется превосходство приверженцев идеологии "Фалуньгун" над другими людьми; жалоба на этот запрет подана в ЕСПЧ. С нашей точки зрения, книга не содержит никаких признаков экстремизма: пропаганды истинности собственных убеждений не может расцениваться как возбуждение ненависти.

Источник: центр «Сова»