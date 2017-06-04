В Московской области автобус с детьми попал в ДТП. 10 человек госпитализированы

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По указанию Председателя СКР следственными органами Следственного комитета России по Московской области по факту дорожно-транспортного происшествия в Коломенском районе, в результате которого пострадали и были госпитализированы с различными травмами пятеро несовершеннолетних детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как установлено следствием, 2 июня 2017 года в 5 часов 44 минуты на 102 км автомобильной дороги «М5-Урал» в районе поселка Радужного Коломенского района Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два пассажирских автобуса, принадлежащих МАП № 2 «Автоколонна 1417», филиала ГУП МО «Мострансавто». Оба автобуса двигались в направлении города Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек, которые доставлены в ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» с различными телесными повреждениями, из которых 10 человек госпитализированы, в том числе 5 несовершеннолетних.

Один из автобусов направлялся из города Коломны в город Истра Московской области на региональные соревнования по прикладным видам спорта «Школа безопасности», организованные министерством образования Московской области. В данном автобусе находилось восемь детей (учащиеся Пановской средней образовательной школы Коломенского района Московской области) и двое сопровождающих, которые с полученными в результате дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы. Данная поездка и заказ автотранспорта организована министерством образования Московской области.

Оказанные услуги по перевозке пассажиров автобуса могли не отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров указанного автобуса.

Как уже упоминалось, по поручению Председателя Следственного комитета следователям предстоит установить все причины, которые повлекли произошедшее ДТП, на каких основаниях осуществлялся трансфер несовершеннолетних и соответствовали ли правила и качество их перевозки установленным законом нормам, а также всесторонне изучить обстоятельства аварии.

В рамках расследования следователями регионального ГСУ СК России будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, организовавших и осуществлявших перевозку детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СКР