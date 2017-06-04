Около 600 человек пострадали в давке после финала Лиги чемпионов в Турине

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В результате давки в фан-зоне после просмотра матча Лиги чемпионов в итальянском Турине ранения получили 600 человек.

30 тыс. болельщиков «Ювентуса» собрались на площади Сан-Карло, чтобы вместе посмотреть финал футбольной Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Около 23:15 мск при счёте 3:1 в пользу «Реала» толпа внезапно стала двигаться, началась давка. По некоторым данным, один из присутствующих взорвал петарду, выкрикнув, что это бомба. Сообщает RT

Фото /lenta.ru