"Бросил как собакам - подавитесь": социальные сети возмущены поведение главы Сочи

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов во время выступления на празднике, приуроченном ко Дню защиты детей, бросил на землю перед собой подарки — сетку с разноцветными мячами. Поведение градоначальника вызвало возмущение среди горожан в соцсетях, пишет Lenta со ссылкой на издание «Живая Кубань».

«Бросил как собакам, мол, подавитесь», — приводит слова одного из разъярённых и возмущённых поведением мэра горожан «Блокнот Краснодара».

«Стало как-то не по себе, что он детей подарками поздравил только тех, как я поняла, кто живет около парка Горького («Парк Горького» — элитный жилкомплекс в Сочи — прим. «Ленты.ру»)! Остальные в районах, в обычных пятиэтажках которые живут, не дети?» — приводит издание высказывание другого жителя.