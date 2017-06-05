Спасатели продолжают работы в месте схода оползня

/Происшествия/

Шестой день группировка спасателей продолжает работы на месте схода оползня на одном из склонов горнолыжного курорта «Горная Карусель». За весь период проведения работ только дважды удалось задействовать кинологические расчеты и осуществить поиск и разбор завалов непосредственно на месте схода грунта.

Специалисты каждый день отслеживают состояние склона и его изменения с помощью беспилотного летательного аппарата.

На данный момент пропавший спасатель не обнаружен, работы продолжаются.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России