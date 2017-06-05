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Спасатели продолжают работы в месте схода оползня
Шестой день группировка спасателей продолжает работы на месте схода оползня на одном из склонов горнолыжного курорта «Горная Карусель». За весь период проведения работ только дважды удалось задействовать кинологические расчеты и осуществить поиск и разбор завалов непосредственно на месте схода грунта.
Специалисты каждый день отслеживают состояние склона и его изменения с помощью беспилотного летательного аппарата.
На данный момент пропавший спасатель не обнаружен, работы продолжаются.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия