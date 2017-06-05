В Москве Lancer сбил депутата ехавшего на велосипеде

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В Москве в ДТП погиб 57-летний депутат Таганского совета депутатов Владимир Боушев. Об этом сообщили друзья погибшего на его странице в соцсети «Фейсбук». Смертельная авария произошла вечером в субботу, 3 июня, около 20.25 часов на 8-м километре МКАД вблизи съезда с Косинского шоссе. Сообщает "Газета.ру" .

Велосипедист выехал на МКАД, но не успел проехать и нескольких минут как был сбит атомобилем Mitsubishi Lancer X черного цвета.В настоящее время родственники и друзья погибшего разыскивают очевидцев ДТП.

Источник: Газета.ру