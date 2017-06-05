Курс валют
56.69
63.61
/Происшествия/

В Москве Lancer сбил депутата ехавшего на велосипеде

В Москве в ДТП погиб 57-летний депутат Таганского совета депутатов Владимир Боушев. Об этом сообщили друзья погибшего на его странице в соцсети «Фейсбук». Смертельная авария произошла вечером в субботу, 3 июня, около 20.25 часов на 8-м километре МКАД вблизи съезда с Косинского шоссе. Сообщает "Газета.ру"

Велосипедист выехал на МКАД, но не успел проехать и нескольких минут как был сбит атомобилем Mitsubishi Lancer X черного цвета.В настоящее время родственники и друзья погибшего разыскивают очевидцев ДТП.

Источник: Газета.ру

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 53 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Для переселения на Кубань ждут иностранных специалистов в сфере образования, здравоохранения и ветеринарии

Вениамин Кондратьев: «В Краснодарском крае необходимо развивать доступную ипотеку»

В Сочи судебные приставы арестовали «Infinity»

Владимир Синяговский встретился с председателями советов молодых депутатов Туапсинского округа

Гранатометчики Балтийского флота отработают уничтожение бронетехники условного противника

Хостел Новороссийск