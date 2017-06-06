В Новороссийске сбили велосипедиста

/Происшествия/

5 июня около 18 часов, водитель, управляя автомобилем Ниссан, на нерегулируемом перекрестке ул. Пролетарская - ул Аршинцева, допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по проезжей части и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетний с ранениями, различной степени тяжести- доставлен в больницу № 1 г. Новороссийска.

Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Новороссийску обращают внимание, что велосипедисты, полноправные участники дорожного движения, т.к. велосипед- является транспортным средством. Водитель велосипеда не является пешеходом во время движения, однако человек, ведущий велосипед - является пешеходом. В связи с этим у владельцев велосипедов появляется достаточно интересная возможность. При желании любой велосипедист может без особых усилий стать пешеходом и наоборот.

Так что в случае необходимости велосипедист может слезть с велосипеда и руководствоваться пунктами правил дорожного движения, предназначенными для пешеходов.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск