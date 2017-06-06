Курс валют
56.62
63.81
/Происшествия/

В Новороссийске сбили велосипедиста

5 июня около 18 часов, водитель, управляя автомобилем Ниссан, на нерегулируемом перекрестке ул. Пролетарская - ул Аршинцева, допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по проезжей части и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетний с ранениями, различной степени тяжести- доставлен в больницу № 1 г. Новороссийска.

Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Новороссийску обращают внимание, что велосипедисты, полноправные участники дорожного движения, т.к. велосипед- является транспортным средством. Водитель велосипеда не является пешеходом во время движения, однако человек, ведущий велосипед - является пешеходом. В связи с этим у владельцев велосипедов появляется достаточно интересная возможность. При желании любой велосипедист может без особых усилий стать пешеходом и наоборот.

Так что в случае необходимости велосипедист может слезть с велосипеда и руководствоваться пунктами правил дорожного движения, предназначенными для пешеходов.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 69 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Глава Луганской Народной Республики приедет на фестиваль «Великое Русское Слово»

Военнослужащий новороссийского гарнизона задержал воровку

Двое подростков на попутках проехали от Челябинска до Кубани

Назначен новый начальник Отдела МВД России по Славянскому району

В Новороссийске на крейсере «Михаил Кутузов» прошли пожарно-тактические учения