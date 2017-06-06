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/Происшествия/

Следственный комитет проверяет видео с избиением несовершеннолетней

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о причинении телесных повреждений несовершеннолетней.

В социальной сети распространено видео об избиении школьницы на территории лесополосы в городе Москве. Из видеоролика следует, что группа девочек-подростков наносят множественные удары руками и ногами своей сверстнице в жизненно важные органы.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и несовершеннолетних, причастных к избиению девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

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Категория: Новости / Происшествия

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