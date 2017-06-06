В Сочи следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого двое детей выпали из автомобиля

/Происшествия/

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организовано проведение в связи с появившимся в СМИ видеороликом, на котором видно, как двое малолетних детей выпадают из автомобиля при совершении маневра на дорогу.

По предварительным данным, днем 5 июня в Сочи женщина перевозила двух своих малолетних детей в автомобиле «Вольво», которые находились в багажном отделении. В процессе движения по улице Горького дети выпали из машины на проезжую часть. 3-летняя девочка получила телесные повреждения и доставлена в больницу, состояние здоровья ребенка оценивается как нормальное, ее брат не пострадал.

В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего инцидента, в том числе будет проанализирована и дана правовая оценка действиям матери малолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю