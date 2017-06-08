В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавший в Амурской области мужчина

/Происшествия/

Следственными органами Следственного комитета России по Амурской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Иванова Александра Александровича, 11.04.1978 г.р.

Установлено, что 20 ноября 2016 года мужчина вышел из квартиры, расположенной по улице Новая в селе Новгородка Свободненского района Амурской области, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 170 см., волос темный, стрижка короткая, на подбородке справа имеется родинка, на переносице шрам.

В день исчезновения был одет в камуфлированные штаны, ботинки зимние коричневого цвета, пуховик черного цвета, шапку вязаную темно-синего цвета с полосой белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, просьба сообщить в следственное управление Следственного комитета России по Амурской области по телефонам: 8(4162) 22-14-00 (прямая линия), 22-05-51 (телефон доверия).

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю