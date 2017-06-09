Ликероводочный завод нарушил порядок использования символики FIFA

/Происшествия/

Завод реализовывал водку «Саранск Экспорт» с символикой «FIFAWORLDCUP», сходной до степени смешения с товарным знаком «FIFAWORLDCUP» без разрешения FIFA. Сообщает ФАС.

25 мая 2017 года Комиссия Мордовского УФАС России признала производство и введение в оборот ООО «ЛВЗ «Саранский» алкогольной продукции – водки «Саранск Экспорт» - с символикой «FIFA WORLD CUP», сходной до степени смешения с товарным знаком «FIFA WORLD CUP» без разрешения правообладателя, актом недобросовестной конкуренции. Такие действия прямо нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 20 ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дело в отношении ООО «ЛВЗ «Саранский» антимонопольный орган возбудил по результатам рассмотрения заявления представителя Международной Федерации футбольных ассоциаций (FIFA) (с приложением фотографии бутылки водки «Саранск Экспорт») среди элементов маркировки которой имелась надпись белыми буквами THE 2018 FIFA WORLD CUP.

В ходе рассмотрения дела установлено, что правообладателем широкого перечня товарных знаков, в том числе «FIFA», «FIFA WORLD CUP», согласно международному сертификату № 734366 от 17 марта 2000 года, является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA). Какие-либо договоры с ООО «ЛВЗ «Саранский», предоставляющие право на использование товарного знака FIFA на произведенной и введенной в оборот алкогольной продукции, правообладатель не заключал. Вместе с тем, произведенная ООО «ЛВЗ «Саранский» 21.12.2015 года и 18.06.2016 года водка «Саранск Экспорт» (в общей сложности 10 954 бутылки) имела на маркировке обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «FIFA WORLD CUP».

В связи с тем, что еще до вынесения решения антимонопольного органа, алкогольная продукция, в маркировке которой содержалась символика «FIFA WORLD CUP», была изъята заводом из оборота, предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства ООО «ЛВЗ «Саранский»не выдавалось.

Источник: ФАС РФ