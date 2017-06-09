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/Происшествия/

В Темрюкском районе проводится проверка по факту смерти малолетнего ребенка

В правоохранительные органы Темрюкского района рано утром 9 июня 2017 года поступило сообщение о гибели малолетнего ребенка в поселке Таманском. По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, вечером 8 июня 2017 года 30-летняя местная жительница, уложив ребенка спать и поставив свечку на телевизор, вышла из квартиры. Вернувшись спустя непродолжительное время, она обнаружила в помещении задымление и запах гари, а также малолетнюю дочь без признаков жизни. Предварительной причиной смерти погибшей явилось отравление угарным газом.

В настоящее время с целью установления точной причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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