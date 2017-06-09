Курс валют
56.99
64.15
/Происшествия/

В Новороссийске перевернулся трактор

8 июня 2017 года около 20 часов на автодороге г.Новороссийск-Керченский пролив, в районе пруда посёлка Семигорский, водитель, управляя трактором Т-50, на справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 1976 года рождения, от полученных травм скончался. Сообщил старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

«Ночные волки» Новороссийска зажгут на пляже Абрау-Дюрсо

Московский исторический фестиваль "Времена и эпохи"

Обещанного три года ждут

В Новороссийске ВАЗ столкнулся с бетономешалкой

В Новороссийске перевернулся трактор

Хостел Новороссийск