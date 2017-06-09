В Новороссийске перевернулся трактор

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8 июня 2017 года около 20 часов на автодороге г.Новороссийск-Керченский пролив, в районе пруда посёлка Семигорский, водитель, управляя трактором Т-50, на справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 1976 года рождения, от полученных травм скончался. Сообщил старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск.