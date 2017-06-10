В Успенском районе в ДТП на встречке пострадали пять человек

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В Успенском районе Краснодарского края ВАЗ столкнулся с прицепом автомобиля ГАЗ, пострадали пять человек

Авария произошла 9 июня около 23:00 в районе поселка Мичуринский.По предварительным данным, 25-летний житель Брянской области за рулем ВАЗ-21140 выехал на полосу встречного движения и врезался в прицепом автомобиля ГАЗ-3110.

«В результате происшествия в больницу доставили двоих мужчин, женщины с ребенком — пассажиров ВАЗа, а также водителя ВАЗа», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас все причины аварии устанавливаются.

Источник: Юга.ру