На Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека

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В Белореченском районе Краснодарского края в результате аварии погибли три человека.

Инцидент произошел 10 июня около 09:10. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz на закругленном участке дороги не справилась с управлением, после чего произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем NAN.

«В результате аварии погибла женщина — водитель иномарки, а также ее пассажирка и ребенок», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарском краю.

Все обстоятельства аварии уточняются.

Источник: Юга.ру