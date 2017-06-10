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На Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
В Белореченском районе Краснодарского края в результате аварии погибли три человека.
Инцидент произошел 10 июня около 09:10. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz на закругленном участке дороги не справилась с управлением, после чего произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем NAN.
«В результате аварии погибла женщина — водитель иномарки, а также ее пассажирка и ребенок», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарском краю.
Все обстоятельства аварии уточняются.
Источник: Юга.ру
Категория: Новости / Происшествия