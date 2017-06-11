А глаза у него такие добрые-добрые!

/Происшествия/

Человек, решивший помогать, достоин всяческого уважения. Однако, в наше неспокойное время встречаются граждане, от помощи которых лучше отказаться. В крайне неприятную ситуацию попали представители администрации Новороссийска, принявшие помощь от уроженца города Николаева (Украина) гражданина Дадеу.

На тёмное прошлое Николая Дадеу (в недавнем прошлом Миколы Дадеу (позывной Капеллан) обратили внимание наши коллеги из «Новороссийского портала» . Редакции было предложено разместить у себя материал с благодарностью в адрес организаторов благотворительной акции. В числе лиц заслуживших «спасибо» гражданин Николай Дадеу - «главный скромняга» одного из рекламных агентств. Заглянув на страницу Facebook Николая и спросив о нём всёзнающих Яндекс и Google, репортеры выяснили, что Дадеу ранее оказывал помощь вооруженным силам Украины в их борьбе с «ватниками» и «колорадами». В частности на нескольких украинских сайтах Дадеу указан как один из активистов одесского майдана. И этот человек сегодня спокойно ходит по земле города-героя. Ему дали организовать бизнес, он встречается с известными в городе людьми, есть фото с депутатом городской Думы Новороссийска, и начинает активно работать с городскими чиновниками, начинает подбираться к несовершеннолетним. Возникает масса вопросов к правоохранительным органам, но не это главное.

Основной вопрос: почему капеллан ВСУ, «воин света», «побратым», внештатный советник главы областной государственной администрации Николаева внезапно переселился в «страну агрессор»? Как оказалось у волонтера и активиста возникли некоторые финансовые разногласия с соратниками по борьбе с «российской угрозой». Дальше только цитаты из украинских СМИ. Решайте сами, что за человек решил подвязаться на ниве благотворительности в Новороссийске.

Компромат1 Аферист, обманувший одесский «Евромайдан» всплыл в Николаеве.

times.com.ua Николай Дадеу в конце прошлого года позаимствовал из кассы одесского «Евромайдана» около 17 тысяч гривен. И с ними исчез.

Коллеги-волонтёры вновь заподозрили Николая Дадеу в мошенничестве! В этот раз возмущение вызвано отсутствием отчётности об использовании по назначению топлива, предназначенного для зоны АТО. Напомним, что ранее человек по имени Николай Дадеу исчез с собранными на нужды одесского «Евромайдана» деньгами, которые жертвовали неравнодушные граждане. С начала протестных акций «майдановцев» Николай Дадеу занимался сбором средств и заказом полиграфии. Однако, в скором времени у активистов возникли вопросы к волонтёру по поводу той же отчетности. Первое время Николай Дадеу избегал давать прямые ответы, а потом и вовсе исчез, забрав из общественной кассы 17 тысяч гривен.

vnews.agency Николаевский волонтер Николай Дадеу похитил 40 тысяч гривен?

«В полицию Жовтневого района поступило сообщение от граждан, утверждающих о том, что человек, который позиционирует себя волонтёром, организовывая патриотический лагерь для детей воинов АТО, якобы присвоил денежные средства родителей. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество», - сообщили Укринформу в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Официальных комментариев от администрации Новороссийска пока не поступало. Однако статья с благодарностью в адрес Дадеу была удалена, но сохранилась в кэше Google.

В неофициальном разговоре представитель организации занимающейся «воинами света» перебравшимися на территорию России и их сторонниками рассказал, что пообщаются с героем майдана и волонтёром АТО.