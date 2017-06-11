Два человека погибли при столкновении яхты и катера в Керченском проливе. Подозреваемый был пьян

/Происшествия/

В результате столкновения прогулочной яхты и скоростного катера в районе Керчи погибли два человека, еще восемь ранены.

По данным следствия, вечером 10 июня 2017 года в акватории Черного моря при подходе катера «Солярис» к набережной города Керчи произошло столкновение с промысловым катером «Стелс-007». В результате столкновения на судне «Солярис» две женщины скончались от полученных травм, на катере «Стелс-007» пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, они доставлены в больницу.

Судоводитель катера «Стелс-007» задержан. По результатам медосведетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту смерти двух человек и травмирования восьми человек в результате столкновения маломерного судна и катера в акватории Черного моря.

Источник: пресс-служба СКР по Республике Крым