В Новорсосийске зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили ранения

/Происшествия/

За два выходных дня 10-11 июня на территории города Новороссийска и прилегающей территории зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, проведение разъяснительной работы со всеми категориями участников дорожного движения дорожно-транспортных происшествий, в сводках опять зарегистрированы пострадавшие пешеходы.

Так, 10 июня в 0 часов 45 минут на ул. Куникова 47,б под колеса автомобиля БМВ, попал пешеход, переходивший проезжую часть по пешеходному переходу. С ранениями различной степени тяжести мужчина доставлен в больницу. 11 июня в 15 часов 15 минут, водитель , управляя автомобилем Ниссан, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход госпитализироан в больницу.

Управляя транспортными средствами в ночное время суток, необходимо быть более внимательными, так как именно ночные дорожно-транспортные происшествия являются трагичными. 10 июня в 22 часа 40 минут, недалеко от гипермаркета «Лента» в дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир мотороллера, а водитель с ранениями различной степени тяжести доставлен в больницу. Предварительной причиной трагедии, стало непредставление преимущества в движении водителем мототранспорта, выезжающем с прилегающей территории.

К сожалению, в отпускной период, местами совершения дорожно-транспортных происшествий становятся дороги, ведущие к морю.

В 16 часов 15 минут 11 июня водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь по автодороге «Новороссийск-Широкая балка», допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автомобилем Нива Шевроле. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека госпитализированы в больницу № 1 города Новороссийска.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните Ваша безопасность и здоровье близких Вам людей в Ваших руках. Соблюдайте Правила дорожного движения.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск