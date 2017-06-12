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В Анапе иномарка протаранила здание парикмахерской
В Анапе иномарка после ДТП врезалась в здание парикмахерской.
Авария произошла 11 июня на пересечении улиц Астарханской и Заводской.
По словам очевидцев, джип задним ходом ударил дерево, а потом автомобиль Hyundai. В результате столкновения иномарка врезалась в здание парикмахерской, сообщается на странице Типичной Анапы в Instagram.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
Источник: Юга.ру
Категория: Новости / Происшествия