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В Анапе иномарка протаранила здание парикмахерской

В Анапе иномарка после ДТП врезалась в здание парикмахерской.

Авария произошла 11 июня на пересечении улиц Астарханской и Заводской. 

По словам очевидцев, джип задним ходом ударил дерево, а потом автомобиль Hyundai. В результате столкновения иномарка врезалась в здание парикмахерской, сообщается на странице Типичной Анапы в Instagram. 

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Происшествия

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