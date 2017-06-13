В Нижнем Новгороде задержан мужчина, целящийся с балкона в прохожих
В ходе несения службы 11 июня 2017 года в Канавинском районе г. Нижний Новгород к военнослужащим специального моторизованного батальона Росгвардии обратилась гражданка 1956 г.р., и сообщила, что в соседнем доме на балконе восьмого этажа стоит гражданин с предметом, похожим на пистолет и целится в прохожих.
Ефрейторы Кирилл Сердюк и Александр Леонтьев доложили о случившемся по команде и приняли меры по недопущению прохожих в сектор вероятного обстрела, а также организовали наблюдение за балконом и выходом из подъезда.
После прибытия сотрудников полиции к данной квартире, военнослужащие блокировали лестничную площадку.
В ходе проверки документов и выяснения обстоятельств, гражданин 1992 г.р., проживающий в квартире, стал вести себя агрессивно и попытался скрыться. Находящиеся на площадке военнослужащие задержали мужчину.
В квартире обнаружен 9 мм ПМ (травматический) и 15 патронов, документов на оружие гражданин не предоставил. По данному событию проводится проверка.
Источник: Росгвардия
Категория: Новости / Происшествия