В Нижнем Новгороде задержан мужчина, целящийся с балкона в прохожих

/Происшествия/

В ходе несения службы 11 июня 2017 года в Канавинском районе г. Нижний Новгород к военнослужащим специального моторизованного батальона Росгвардии обратилась гражданка 1956 г.р., и сообщила, что в соседнем доме на балконе восьмого этажа стоит гражданин с предметом, похожим на пистолет и целится в прохожих.

Ефрейторы Кирилл Сердюк и Александр Леонтьев доложили о случившемся по команде и приняли меры по недопущению прохожих в сектор вероятного обстрела, а также организовали наблюдение за балконом и выходом из подъезда.

После прибытия сотрудников полиции к данной квартире, военнослужащие блокировали лестничную площадку.

В ходе проверки документов и выяснения обстоятельств, гражданин 1992 г.р., проживающий в квартире, стал вести себя агрессивно и попытался скрыться. Находящиеся на площадке военнослужащие задержали мужчину.

В квартире обнаружен 9 мм ПМ (травматический) и 15 патронов, документов на оружие гражданин не предоставил. По данному событию проводится проверка.

Источник: Росгвардия