Спасатели помогли заблудившимся сочинцам

/Происшествия/

13 июня в 22.50 в спасательный отряд позвонил мужчина и сообщил, что он с двумя товарищами отправились на прогулку в район метеостанции (г. Ачишхо). Доехав до Хмелевских озер, они продолжили путь пешком, через какое-то время сошли с тропы и заблудились.

Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО выехали в предполагаемый район поиска. При помощи сигнальных средств связи сотрудники МЧС быстро обнаружили туристов и вывели в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась. Все трое парней – сочинцы, двое из них 1987 г.р., один – 1989 г.р.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России