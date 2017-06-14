В Москве полицейский сбил пешехода

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Официальная информация

13.06.2017 г. в 23.45 у дома № 76 по Каширскому шоссе водитель, управляя автомобилем «Субару», не справился с управлением и совершил наезд на стоявшего на остановке общественного транспорта мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Установлено, что водитель является сотрудником ППСП ОМВД России по району Ясенево г. Москвы (УВД по ЮЗАО), находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде.

Полицейский с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве