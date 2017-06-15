В Сочи водитель сбил троих детей, один погиб

/Происшествия/

В апреле 2017 года на улице Транспортной в Хостинском районе Сочи водитель автомобиля «Киа Рио» допустил наезд на троих детей, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

На момент возбуждения уголовного дела все пострадавшие были живы, а вред здоровью, причиненный одному из детей оценивался как тяжкий. Потому уголовное дело в отношении водителя возбуждалось по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. Позже, в результате полученных повреждений один из пострадавших скончался в больнице, в связи с чем действия водителя были квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и ему было предъявлено обвинение.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с соответствующими ограничениями. Такая мера пресечения была избрана, так как мать погибшего ребенка подала заявление с просьбой избрать мужчине меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

На данный момент следствие продолжается.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю