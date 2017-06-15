В Курганинском районе подростка привлекли к ответственности за демонстрацию нацистской символики

/Происшествия/

Прокуратурой Курганинского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму при размещении в сети Интернет информационных материалов. Установлено, что в одной из социальных сетей на личной странице 16-летнего жителя района размещены фотоматериалы, публично демонстрирующие нацистскую символику.

По данному факту прокурором Курганинского района в отношении молодого человека возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения), по результатам рассмотрения которого судом виновному лицу назначен штраф.

Запрещенные материалы удалены лицом самостоятельно.

Работа в данном направлении продолжается.