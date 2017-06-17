В Новороссийске Порше столкнулся с Матизом

/Происшествия/

В Новороссийске на пересечении улиц Ленина и Школьная столкнулись автомобили Порше (внедорожник) и малолитражка Матиз. В результате ДТП один человек находившийся в малолитражке госпитализирован, второй погиб.

По информации от лиц представившихся очевидцами в группе vk.com/nvrsk_road порше двигался на зелёный сигнал светофора. Окончательно виновника ДТП назовут правоохранительные органы.

Несколькими часами ранее на этом же перекрестке столкнулись Мерседес и Ниссан. Пострадавших нет.

Фото vk.com/nvrsk