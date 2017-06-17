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/Происшествия/

В Новороссийске Порше столкнулся с Матизом

В Новороссийске на пересечении улиц Ленина и Школьная столкнулись автомобили Порше (внедорожник) и малолитражка Матиз. В результате ДТП один человек находившийся в малолитражке госпитализирован, второй погиб.

По информации от лиц представившихся очевидцами в группе vk.com/nvrsk_road порше двигался на зелёный сигнал светофора. Окончательно виновника ДТП назовут правоохранительные органы.

Несколькими часами ранее на этом же перекрестке столкнулись Мерседес и Ниссан. Пострадавших нет. 

Фото vk.com/nvrsk 

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Категория: Новости / Происшествия

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