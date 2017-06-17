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/Происшествия/

В Новороссийске многотонный груз разлетелся по дороге

Вы, конечно, будете смеяться, но очередная фура потеряла свой груз под железнодорожным мостом в Восточном районе Новороссийска. Четвертое ДТП за последнее время, в котором многотонный груз летит на дорогу. 

На этот раз по дороге разлетелись огромные ящики, каждый из которых мог превратить легковушку или маршрутку в братскую могилу. Складывается впечатление, что городские власти и ГИБДД ждут когда появятся погибшие и пострадавшие, что-бы потом помочь родственникам и героически выступить на борьбу.

Фото vk.com/nvrsk_road

P.s. Старый советский анекдот.

Программа «Время». Диктор Игорь Кириллов в черном костюме: — Дорогие товарищи! Вы, конечно, будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата…

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Категория: Новости / Происшествия

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