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/Происшествия/

На Дону автобус с 15-ю детьми вел пьяный водитель

Следователи СКР проводят проверку по факту нахождения нетрезвого водителя за рулем автобуса, в котором находились дети.

Проводится доследственная проверка по сообщению о перевозке 15 детей водителем автобуса марки «ПАЗ», находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, водитель автобуса был остановлен сотрудниками ГИБДД в станице Красноярской Цимлянского района. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно автобус перевозил детей в хутор Паршиков после занятий в бассейне в городе Цимлянске.

В ходе проверки следователи  установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц, осуществляющим контроль за безопасностью перевозки детей.  

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Ростовской области

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Категория: Новости / Происшествия

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