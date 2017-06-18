На Дону автобус с 15-ю детьми вел пьяный водитель

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Следователи СКР проводят проверку по факту нахождения нетрезвого водителя за рулем автобуса, в котором находились дети.

Проводится доследственная проверка по сообщению о перевозке 15 детей водителем автобуса марки «ПАЗ», находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, водитель автобуса был остановлен сотрудниками ГИБДД в станице Красноярской Цимлянского района. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно автобус перевозил детей в хутор Паршиков после занятий в бассейне в городе Цимлянске.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц, осуществляющим контроль за безопасностью перевозки детей.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Ростовской области