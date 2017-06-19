Под колесами электрички погиб 29-летний житель Абинска
Сегодня рано утром в дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступила информация о смертельном травмировании на перегоне станция Ахтырская –Эриванский.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Крымская.
По предварительным данным причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.
Как пояснил машинист электропоезда «Краснодар – Новороссийск», он увидел мужской силуэт в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал, а затем применил экстренное торможение. Однако предотвратить трагедию не удалось.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Установлено, что под колесами электрички погиб 29-летний житель Абинска.
Напоминаем, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава
Источник: Транспортная полиция
Категория: Новости / Происшествия