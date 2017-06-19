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Под колесами электрички погиб 29-летний житель Абинска

Сегодня рано утром в дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступила информация о смертельном травмировании на перегоне станция Ахтырская –Эриванский.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Крымская.

По предварительным данным причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

Как пояснил машинист электропоезда «Краснодар – Новороссийск», он увидел мужской силуэт в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал, а затем применил экстренное торможение. Однако предотвратить трагедию не удалось.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Установлено, что под колесами электрички погиб 29-летний житель Абинска.

Напоминаем, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава

Источник: Транспортная полиция

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Категория: Новости / Происшествия

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