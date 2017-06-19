В Сочи прокуратурой выявлены четыре «резиновые квартиры»

/Происшествия/

Прокуратурой Центрального района г. Сочи в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства установлено, что четверо жителей г. Сочи осуществляют фиктивную постановку на учет граждан Таджикистана и Узбекистана.

Выяснено, что собственниками квартир произведена постановка на учет иностранных граждан, которые фактически не проживают по месту регистрации.

В ходе опроса указанные лица пояснили, что иностранных граждан зарегистрировали по месту своего жительства с целью получения денежного вознаграждения, данных граждан не знают и никогда лично не видели.

Материалы проверки, проведенной прокуратурой района, направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении жителей г. Сочи возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре района.

Источник: Прокуратура Краснодарского края