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Сотрудник полиции спасли тонущую семью из четырех человек

В Приангарье сотрудник уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» и главный специалист Илимского лесничества спасли тонущую семью из четырех человек. 

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Константин Петухов совместно с экспертом лесничества Евгением Косенко в ходе патрулирование на катере по реке Ангаре заметили перевернутую лодку в полутора километрах от берега. Незамедлительно повернув судно к месту происшествия, майор полиции обнаружил в воде четырех человек. Константин и его напарник вытащили тонущих туристов, привязали перевернутое плавсредство к своей лодке, доставили пострадавших на берег и передали медикам. 
Выяснилось, что семья братчан, двое из которых 70-летнего возраста, отдыхали на берегу водохранилища и отправились порыбачить. Через некоторое время начался сильный шторм и лодку вместе с людьми перевернуло. К моменту встречи со своими спасителями двое мужчин и две женщины находились в воде уже около полутора часов. 
В настоящее спасенным жителям города Братска ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении всех участников спасательной операции.

Источник: Министерство внутренних дел Российской Федерации

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Категория: Новости / Происшествия

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