В Краснодаре избили водителя троллейбуса

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В соцсети Youtube появилось видео, как двое пассажиров напали на водителя троллейбуса.

На видео видно, как двое пассажиров разговаривают с водителем троллейбуса. Водитель попытался закрыть дверь в кабину, а разговаривавшие с водителем начали его бить. На помощь водитель пришли другие пассажиры. Двери были закрыты и троллейбус находился посреди дороги. В результате нападавшие ретировались через форточку одного из окон.

Полицией проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.