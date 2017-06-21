В Дагестане троих подростков унесло в море. Один погиб

/Происшествия/

20 июня 2017 года около 14-00 часов в правоохранительные органы города Дербента поступило сообщение о том, что в процессе купания на море утонул 17-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что примерно в 13 часов в городе Дербенте в процессе купания в Каспийском море по неустановленным причинам троих несовершеннолетних унесло в море. Позднее тело одного из них выбросило на берег. Поиски двух других подростков продолжаются.

В настоящее время на месте происшествия работают представители Следственного комитета, МЧС и полиции. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СК СК по республике Дагестан