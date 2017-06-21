В Дагестане пропал глухонемой мальчик

/Происшествия/

С 15 июня 2017 года в Республике Дагестан правоохранительными органами совместно со службами спасения и местными жителями ведутся поиски 11-летнего глухонемого мальчика.

По предварительным данным, 15 июня 2017 года мальчик вышел из своего дома, расположенного в селе Кироваул Кизилюртовского района, и домой не вернулся.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК по республике Дагестан