Курс валют
58.58
65.32
/Происшествия/

В Ставропольском крае собака насмерть загрызла двухлетнюю девочку

На территории одного из частных домов города Изобильный Ставропольского края обнаружено тело двухлетней девочки с многочисленными следами укусов животного.

По данным следствия, девочка вышла одна из дома во двор, где на неё напала принадлежавшая семье собака. Когда родители обнаружили отсутствие дочери и выбежали на улицу, девочка уже была искусана. Из-за ран она скончалась на месте.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Краснодаре пьяный мужчина с двумя ножами угрожал бывшей жене

Житель Кабардино-Балкарии подозревается в половой связи с 15-летней девочкой и попытке убить ее

Дзюдоист из Армавира завоевал «бронзу» Кубка Европы

Именем скульптора Александра Аполлонова планируют назвать одну из улиц Краснодара

В Ставропольском крае собака насмерть загрызла двухлетнюю девочку

Хостел Новороссийск