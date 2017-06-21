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В Ставропольском крае собака насмерть загрызла двухлетнюю девочку
На территории одного из частных домов города Изобильный Ставропольского края обнаружено тело двухлетней девочки с многочисленными следами укусов животного.
По данным следствия, девочка вышла одна из дома во двор, где на неё напала принадлежавшая семье собака. Когда родители обнаружили отсутствие дочери и выбежали на улицу, девочка уже была искусана. Из-за ран она скончалась на месте.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствие продолжается.
Источник: СУ СК РФ по Ставропольскому краю
Категория: Новости / Происшествия