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/Происшествия/

Сбежавшего в Новороссийск «Капеллана» проверяют правоохранительные органы

Правоохранительными органами ведётся проверка фактов изложенных в сообщениях средств массовой информации касающихся деятельности гражданина Дадеу Николай Петровича (кличка Капеллан) 1986 года рождения.

Источник в структурах профессионально занятых работой с участниками блокады Крыма, АТО и их пособниками, решившими перебраться в Россию заявил, что органы, с первого дня как стало известно о бурной деятельности гражданина Дадеу в зоне так называемого АТО ведут проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Категория: Новости / Происшествия

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