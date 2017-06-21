/Происшествия/
Сбежавшего в Новороссийск «Капеллана» проверяют правоохранительные органы
Правоохранительными органами ведётся проверка фактов изложенных в сообщениях средств массовой информации касающихся деятельности гражданина Дадеу Николай Петровича (кличка Капеллан) 1986 года рождения.
Источник в структурах профессионально занятых работой с участниками блокады Крыма, АТО и их пособниками, решившими перебраться в Россию заявил, что органы, с первого дня как стало известно о бурной деятельности гражданина Дадеу в зоне так называемого АТО ведут проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Категория: Новости / Происшествия