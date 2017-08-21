С 14:30 в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

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Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Василий Голубев выехал к месту происшествия на улицу Нижегородскую в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе ликвидации крупного пожара.

Для ликвидации пожара от МЧС привлечены 107 человек личного состава, 30 единиц техники. Идет наращивание группировки.

По данным областного минздрава, к месту происшествия прибыло восемь бригад скорой помощи. За помощью к медикам обратились девять человек. Двое из них с ожогами госпитализированы в БСМП Ростова-на-Дону.

По словам Василия Голубева, организован и работает оперативный штаб по ликвидации последствия возгорания. Сейчас проводится эвакуация жителей из многоэтажных домов, расположенных по улице Нижегородской, в непосредственной близости от очага. Уже эвакуировано более 560 человек. Готовятся места временного размещения эвакуированных в Пролетарском районе.

Штаб для граждан, пострадавших от пожара, будет действовать в МКУ «Управление социальной защиты Пролетарского района города Ростова-на-Дону» (ул. Станиславского, 302).

Глава Администрации города Виталий Кушнарев обратился к ростовчанам и призвал автовладельцев временно ограничить поездки на автомобиле в район тушения пожара до полной ликвидации возгорания.