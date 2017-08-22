Кубанский почтальон дала отпор вооруженному грабителю

/Происшествия/

Днем 17 августа 2017г. по пути следования к доставочному участку, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Партизанная, совершено нападение на почтальона отделения 352436 Восточно-кубанского почтамта Краснодарского филиала Почты России.

Злоумышленник, преградив дорогу и угрожая предметом похожим на пистолет, попытался выхватить поясную сумку почтальона. Но, сотрудник Почты России, - Ольга Николаевна Пискунова, не растерялась и оказала сопротивление грабителю. На помощь почтальону пришли прохожие, оказавшиеся в этот момент рядом. Нападавший скрылся с места происшествия, однако в результате оперативных мероприятий, проведенных полицией, был впоследствии задержан.

В результате инцидента почтальон не пострадала, денежные средства сохранены в полном объеме. Почтальон, а также прохожие, которые оказали помощь в обезвреживании грабителя, будут награждены.

Стоит отметить, что Ольга Николаевна работает в Почте России уже более 16 лет, из них порядка 6 лет в должности почтальона УФПС Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба ФГУП «Почта России»