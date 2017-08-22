Военные летчики сбросили более 450 тонн воды при тушении пожара в Ростове-на-Дону

/Происшествия/

Вертолеты соединения армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Ростовской области, в течение дня были задействованы в ликвидации лесных пожаров и крупного пожара в Ростове-на-Дону.

Военные летчики ЮВО сбросили более 450 тонн воды при тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону

Вертолеты соединения армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Ростовской области, в течение дня были задействованы в ликвидации лесных пожаров и крупного пожара в Ростове-на-Дону.

В городской черте вертолетчики армейской авиации выполнили более 85 сбросов воды массой около 500 тонн.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-26, оборудованных специальными водосливными устройствами ВСУ-5А и ВСУ-15А, а также самолета Ил-76 по заявке администрации Ростовской области и регионального центра МЧС в течение дня совершили 150 сбросов общей массой около 1 тыс. тонн.

Всего с начала выполнения задач по проливу очагов пожаров летчики ЮВО произвели более 450 сбросов воды общим весом около 3 тыс. тонн.

В связи с установившейся жаркой погодой на территории в границах ЮВО, а также высокой степенью пожароопасности для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в гарнизонах ЮВО созданы и содержатся 20 сводных отрядов.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной и другой техники, готовых к выполнению задач в зонах пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС. К выполнению задач по тушению пожаров в готовности находится вертолетный авиаотряд из состава 4-й армии ВВС и ПВО, оборудованный водосливными устройствами на 5 и 15 тонн (ВСУ-5А, ВСУ-15А).