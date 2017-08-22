В Сочи водитель легковушки врезался в экскаватор

/Происшествия/

21.08.2017 года, в 19 часов 50 минут на автодороге Джубга-Сочи, в Хостинском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 35 летний местный житель, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Центрального района в сторону Адлера, вблизи МТЦ «Спутник» не справился с управлением в результате чего допустил наезд на препятствие, после продолжил движение и допустил столкновение со строительной спец.техникой (экскаватор погрузчик) фирмы CATERPILLAR.

Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия, стало несоответствие скорости конкретным дорожным условиям легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал водитель седана.

Оперативными действиями сотрудников Госавтоинспекции удалось не допустить образование заторовой ситуации на месте происшествия.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, а также требований об использовании ремней безопасности является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.