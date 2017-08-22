В Сочи во время прогулки спасатель МЧС спас двух человек из реки

/Происшествия/

Сегодня около полудня Виталий Орехов с женой и ребенком гуляли неподалеку от своего дома в Сочи. В тот момент, когда молодые люди переходили мост, они услышали крики – мужчину и женщину несло течением реки.

«До этого, когда мы гуляли, я видел, что на одном из берегов сидели мужчина с женщиной, - рассказывает Виталий. - Через некоторое время шли обратно через мост и остановились посмотреть на речку – уровень воды моментально поднимался. Я обратил внимание, что людей на прежнем месте уже не было. Кто-то кричал им «Бегите!», но они не успели. Я заметил только головы в воде – их смыло метров на 100 ниже по течению. Сразу побежал к ним, по пути взял какую-то палку. Протянул ее женщине, она схватилась, и я ее вытащил. А мужчина уже уходил под воду. Говорю ему, хватай палку, а он ответил, что уже сил нет. Я спустился чуть ниже по течению и вытащил его на берег. Как назло, они еще и попали в то место, где течение наиболее сильное было.

Мы ушли домой, и через некоторое время снова их встретили, - улыбается Виталий, - я спросил, как они себя чувствуют, а женщина мне начала рассказывать, что ее только что чуть сель не смыл. А мужик узнал меня, говорит, это же он нам помог! Благодарили».

Источник: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России