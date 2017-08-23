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В Краснодарском крае окончено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса

Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Апшеронского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

В ходе проверки поступившей информации сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Северскому району задержали частного предпринимателя, который при заготовке древесины с помощью гусеничного трактора выкорчевал 10 деревьев породы дуб. Ущерб от действий злоумышленника составил свыше 150 тысяч рублей.

Обвиняемый пояснил, что деревья мешали проведению работ в лесополосе.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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