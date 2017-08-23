Спасатели ЮРПСО МЧС эвакуировали из реки Псезуапсе 19 человек

/Происшествия/

2 августа, около 15.00 в спасательный отряд МЧС поступил первый звонок – люди сообщили, что они находятся в русле реки Псезуапсе в районе 9 км Марьинского шоссе. Из-за быстрого подъема уровня воды, группа людей оказалась отрезана потоком от берега. Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС эвакуировали пострадавших из опасного места с применением альпинистского снаряжения.

Через некоторое время к Лазаревским спасателям МЧС начали поступать похожие вызовы – в русле реки Псезуапсе находились люди и просили помощи. В общей сложности, за вчерашний день были спасены 15 взрослых и 4 ребенка, никому из них медицинская помощь не потребовалась.

По словам спасателей, уровень воды поднимался очень быстро. В некоторых местах удавалось переехать реку на автомобиле вброд, а несколько раз для эвакуации людей сотрудники МЧС натягивали навесную переправу.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России