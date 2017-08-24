Бойцы МЧС спасли двух человек из горной реки

/Происшествия/

23 августа в 18.00 спасателям позвонила девушка и сообщила, что двум ее знакомым требуется помощь – молодые люди находятся в русле реки Мзымта в районе ущелья Ах-цу и не могут выбраться на берег. К месту происшествия выдвинулись две смены спасателей ЮРПСО МЧС – Краснополянского и Адлерского подразделений.

Как выяснилось, двое парней и две девушки еще днем отправились на прогулку по старой Краснополянской дороге. Когда компания спустилась к реке, молодым людям захотелось переправиться через бурный поток на другой берег, но чтобы это удалось, им пришлось положить бревно. Через некоторое время самодельную «переправу» смыло потоком воды, и перейти обратно парни уже не могли. Девушки позвонили спасателям.

«Один из пострадавших находился на противоположном берегу, а другой – на большом камне посередине реки. Чтобы их эвакуировать, мы натянули навесную переправу, - рассказывает начальник Краснополянского спасательного подразделения МЧС Владислав Анощенко. - На этом участке реки достаточно сильное течение и сложный рельеф. Да и к тому же, горные реки опасны и непредсказуемы – уровень воды мог подняться в любой момент».

Спасатели благополучно переправили молодых людей на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась. Также известно, что все четверо временно проживают в пос. Красная Поляна. Пострадавшие – 1987 г.р. и 1994 г.р.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России